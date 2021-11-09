Pandemi onları da etkiledi, fiyatlar iki katına çıktı

SİVAS - Sivas'ta mangal kömürü satışı yapan Ergül Şam, pandemi sürecinde kapanan piknik alanlarının ve erken soğuyan havaların satışları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Sivas'ta mangal kömürü ticareti yapan Ergül Şam, Meşe ve Çınar ağaçlarından bin bir zorluklarla elde edilen mangal kömürünü satışa hazır hale getiriyor. Şam, Yaz aylarında gelir elde ettikleri mangal kömürü satışlarının kış aylarında ise durma noktasına geldiğini belirtti. Pandemi süreciyle birlikte piknik alanlarının kapanmasının işlerini etkilediğini ve geçen yıla oranla kömürde yüzde 80 oranında artış olduğunu söyleyen Şam, geçtiğimiz yıl 3-4 lira olan mangal kömürünün kilosunun bu yıl 7 lira olduğunu söyledi.

Maliyetler arttı

Mangal Kömürü ticareti yapan Ergül Şam, geçtiğimiz yıl kilosu 4 lira olan mangal kömürünün bu yıl 7 lira olduğunu söyleyerek, "İster istemez geçen seneden bu seneye bütün masraflarımız arttı. İşçi masrafları ikiye katladı, ambalaj malzemelerimiz, arabamızın yakıtı derken ister istemez bunlar bize maliyet olarak yansıdı. Aynı zamanda kömür aldığımız yerlerde de mazottan dolayı, devlette bir artış yaptı. Fiyatlarda ister istemez yüzde 80 oranında bir artış oldu. Geçen sene toptan 4 liraya verdiğimiz kömür bu sene 7 lira oldu. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Pandemi döneminde ki kısıtlamalardan dolayı insanlar çok dışarı çıkamadı. Bizim işlerde bir düşüş oldu bu da ister istemez bize yansıdı ve fiyatların yükselmesine sebep oldu" dedi.

Zahmetli bir iş

Mangal kömürünün yapım aşamalarını anlatan Şam, "Bunun zahmetini anlatacak olsak inan bunun değeri değil, yapılışını bir görseniz inanın şuan bedavaya satıyoruz yani. O dağlarda kalmaları odunları kesmesi, hep insan emeğiyle yapılıyor. Artı bizim bu toz dediğimiz olay burada kömürü mecbur elemek zorundayız tozunu değerlendirmeye çalışıyoruz, hurdaya gidiyor. Geri kalan kömürü de satmaya çalışıyoruz. Yükselen fiyatlar bizim elimizde değil biz belki ucuza alıyoruz ama bunun tozunu toprağını işçiliğini verdiğimiz zaman bize de bir maliyet oluşturuyor. Yapılışı çok zor bunun halimizi görüyorsunuz şuanda biz bu tozun toprağın içinde emek veriyoruz. İnanın emeğimizin karşılığı değil ama ekmek davası yapmak zorundayız" diye konuştu.

Marketlerde 10 lira

Şam, ürettikleri mangal kömürünün marketlerde 2 kat fazla fiyata satıldığını söyleyerek, "Şu anda kış dolayısıyla piknik olayımız bitti insanlar bir yere gidemiyor soğukta oda bize ister istemez yansıdı işler çok düştü yarıdan fazla düştü diye biliriz. Sadece lokantacı arkadaşlarımıza kömür verebiliyoruz. İnanın şuan da bu fiyatlara bile biz alıyoruz seneye bizim sattığımız fiyatlara bizim kömür alacağımız söyleniyor. Çünkü seneye bunun daha fazla artacağını söylüyorlar. Bizde şaşırdık inanın şuanda biz para kazanamıyoruz bir sezon geçti daha doğru düzgün bir para kazanamadık. Aldığımız fiyattan kömür sattık, döndük sattığımız fiyattan tekrar kömür almak zorunda kaldık. Kömürü biz 4 liradan alıp 6 buçuğa satıyorduk seneye kömürü 5-5,5'a alacağımız söyleniyor. Biz bu fiyattan alıp kaç liraya satacağımızı inanın bilmiyorum. Bunun bide maliyetlerini masraflarını içine koymadan söylüyorum. Marketlerde yüksek fiyata satılıyor onlar bizden alıp daha yüksek fiyata satıyorlar. Şuanda marketlerde kilosunu 10 liradan satıyorlar biz burada 5-6 liraya satıyoruz. Emeğini biz çekiyoruz kaymağını ekmeğini inanın onlar yiyor" dedi.