 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye'deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan PANKOBİRLİK'in 51. Olağan Mali Genel Kurulu, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu üyeleri ile Türk Şeker'in temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulda birlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve gelecek faaliyet yılı iş programı kabul edildi.

PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi
10.01.2024 - 15:24,
Abone Ol

PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu üyeleri ile Türk Şeker'in temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (PANKOBİRLİK) 51. Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurula, bakanlık temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Şeker'in temsilcileri ve üyeleri katıldı. Genel Kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divanın oluşmasının ardından kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birliğin faaliyetlerini anlatarak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu yaptığı konuşmada faaliyetlerden bahsederken açık ve net olmaktan yana olduğunu aktardı. Başkan Erkoyuncu, "Burada ben yönetim olarak şunu iddia ederim; yönetim kurulu yapı itibariyle şeffaftır. Hiçbir şeyi, 'biz yaptık güzel oldu' mantığını geçmişte de bugünde kabul etmem" dedi.

"Gıda artış fiyatı Türkiye'deki enflasyon ortalamasının altındadır"

PANKOBİRLİK olarak şekerin yüzde 35 ila 36'sını üreten bir birlik olduklarını kaydeden Başkan Erkoyuncu, "Bizlerin lideri Türk Şeker'dir. Öbür taraftan da pancarların ya da Pankobirliğin uhdesinde olan 6 tane şeker fabrikası var. Pancar fiyatı şu an bin 855 lira. Polarları ve diğer maliyetlerini de saymıyorum. Türk Şeker fiyatı 27 lira olarak açıkladı ve tarihte görülmeyen oranda bir indirime gitti. Şu anda şeker 21 buçuk lira. Gıda artış fiyatı Türkiye'deki enflasyon ortalamasının altındadır. Tarım ürünlerinde ortalama artışımız yüzde 25 bile olmadı" ifadelerini kullandı.

"Acil müdahale ekibi kurduk"

Orta Anadolu'nun yeterince yağış almadığını ve yer altı sularının da büyük ölçüde bittiğini aktaran Başkan Erkoyuncu, projelere ve istişarelere de açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erkoyuncu yaptığı açıklamada, "Özellikle Orta Anadolu'da su sorunumuz çok büyük. Suyun yüzde 90-95'ini yer altından temin ediyoruz. O sular şimdi iyice yerin dibine gitti. Sadece Konya'ya ve Orta Anadolu'ya has bir durum değil. Yer altı sularında büyük ölçüde kayıplar var. Biz Kasım ayını buzdolabı gibi kullanırdık. Şimdi baktığımızda hava daha yeni yeni soğumaya başladı. Pancarlarda hafifte olsa bozulmalar başladı. Bozulmayı çok hızlı tespit etmek ve önlem almak için acil müdahale ekibi kurduk. Hep beraber tedbir almamız gerekiyor. Üniversite iş birliği, dışardan bilgi transferi, çiftçiyi bilgilendirme, seminerler, panellerle bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu konuda hassas olmamız lazım. Konya ovası çok az yağış aldı. Sulama konusunda bilinçlendirilmeli ve ürettiğimiz ürünlerde suya dayanıklı çeşitler ya da en az suya ihtiyaç olan ürünler için tohum geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin 51. Olağan Mali Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulları ile faaliyet dönemi hesapları oybirliği ile ibra edilirken gelecek faaliyet yılının iş programı da tam mutabakat ile kabul edildi. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Ankara, Konya, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:40:49. #1.12#
SON DAKİKA: PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement