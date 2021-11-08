Üye Girişi
Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama - Son Dakika

Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama

08.11.2021 22:02
Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama

Çevrimiçi ödeme sistemi Papara'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, hem mobilde hem de masaüstünde Papara'ya erişim sağlayamadıklarını söylerken Papara'dan yapılan açıklamada sorunun kısa zamanda çözülmesi için çalışma yapıldığı ifade edildi.

Çevrimiçi ödeme sistemlerinden olan Papara'ya kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılar Papara'yı etiketleyerek "Ne zaman bitecek bu sorun acaba?" diye sordu.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA

Şikayetlere cevap veren Papara, mobil veya web uygulamamıza girişte hata yaşanabildiğini söyledi. Açıklamanın devamında teknik ekiplerin konu ile ilgili çalıştıklarını belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Merhaba, bir süredir mobil veya web uygulamamıza girişte hata alıyor olabilirsin. Teknik ekiplerimiz konuyla ilgilenmektedir. Yaşanan durum en kısa sürede düzeltilecek olup anlayışın için teşekkür ederiz.

Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! Şirketten ilk açıklama geldi

PAPARA NEDİR?

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir elektronik para kuruluşu olarak adlandırılıyor. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans alarak aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başladı. Kartları 16 Mart 2021'den beri BKM Express destekleniyor. Papara aynı zamanda Mastercard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi.

Yaklaşık 9 milyon kullanıcısı bulunan Papara, halihazırda mevcut olan özellikleri arasında yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, döviz hesabı açma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma,(Özeliğin Adı: Cashback), fatura ödeme vb. bulunuyor.

Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama

Ne zaman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün 22:03 Bakan Gül'den Süleyman Soylu'ya isimsiz gönderme: Hukuk önden yürüsün TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar 21:59 TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları 21:56 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor 21:42 Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık 19:49 Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil 17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı 17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

Son Dakika Haberleri
22:02 Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama
21:58 TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar
21:57 Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit düştü
21:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
21:46 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı
21:42 Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor
21:12 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı
21:10 Salah'ın başarı sırrı ortaya çıktı! İşte yıldız futbolcunun dikkat çeken beslenme programı
20:44 Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi
20:16 TFF, deplasman tribünleri için de kararını verdi: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak
İşine son verilmesinin sebebi olarak gördüğü kişiyi öldürdü, nedenini İşine son verilmesinin sebebi olarak gördüğü kişiyi öldürdü, nedenini "Ekmek davası" olarak açıkladı         
22:04
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi         
22:02
Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit düştü Kontrol noktasında otomobilin çarptığı polis memuru şehit düştü         
21:58
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı         
21:47
Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı         
21:13
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 22:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement