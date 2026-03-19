Para Cezaları Açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİB, 2026'nın ilk iki ayında tahakkuk eden para cezalarının 1 trilyon lira olmadığını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ilk iki ayına ilişkin para cezaları toplam tahakkukunun, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığı zaman 107,8 milyar lira olduğunu ve haberlerde yer alan "2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan, para cezaları tahakkuk tahsilat tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Maliye, ceza kesme rekoru kırdı. 2026'nın ilk iki ayında kesilen para cezaları, 1 trilyon lirayı aşarak yılın tamamı için beklenen tutarın 3 katına ulaştı" şeklindeki haberler karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekliliği görüldüğü kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan mali tablolardaki para cezaları dahil genel bütçe verilerinin, kümülatif (birikimli) rakamlardan oluştuğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tablolarda yalnızca ilgili yıl içinde tahakkuk eden alacak yer almamakta olup, geçmiş yıllardan tahsil edilememiş olan tahakkuk bakayalarının cari yıl tahakkuklarına eklenmesi suretiyle oluşan kümülatif tahakkuk tutarları yer almaktadır. Buna göre 2026 yılının ilk iki ayında gözüken tahakkuk tutarı 1 trilyon 50 milyar lira olup, bu tutarın yaklaşık 942 milyar lirası 2025 ve önceki yıllardan devreden tahakkuk tutarından kaynaklanmaktadır."

Açıklamada, 2025 yılının ilk iki ayında geçmiş yıllardan arındırılmış cari yıl tahakkuk tutarının 79,9 milyar lira, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 35 artışla 107,8 milyar lira olduğu bildirildi.

Geçen yılının ilk iki ayında para cezalarına ilişkin 35,4 milyar lira, 2026'nın aynı döneminde ise yüzde 20,5 artışla 42,6 milyar lira tahsilat yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 yılı para cezalarına ilişkin bütçe hedefi ise 348,4 milyar liradır. Yılın ilk iki ayında bütçede öngörülen rakamın sadece yüzde 12,2'si tahsil edilmiştir. Dolayısıyla, 2026 yılı ilk iki ayına ilişkin toplam tahakkuku, geçmiş yıl tahakkuklarından arındırdığımız zaman 107,8 milyar lira cari yıla ilişkin tahakkuk tutarı bulunmakta olup, haberlerde yer alan '2026'nın ilk 2 ayında kesilen para cezaları 1 trilyon lirayı aştı' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 15:52:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.