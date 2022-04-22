Param'ın yeni "Group CTO"su Bahadır Aktan oldu - Son Dakika
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Param'ın yeni "Group CTO"su Bahadır Aktan oldu

22.04.2022 18:19
Param'ın yeni "Group CTO"su Bahadır Aktan oldu

Yerel ve global birçok kurumsal markanın teknoloji departmanının liderliğini üstlenen Bahadır Aktan, Param'ın yeni "Group CTO"su olarak göreve başladı.

Yerel ve global birçok kurumsal markanın teknoloji departmanının liderliğini üstlenen Bahadır Aktan, Param'ın yeni "Group CTO "su olarak göreve başladı.

Şirket açıklamasına göre, akademik hayatına Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile başlayan Bahadır Aktan, Mühendislik Yönetimi yüksek lisansı ve daha sonrasında Harvard Business School'daki üst düzey yöneticiler için Yıkıcı İnovasyon ve Strateji eğitimini alarak yüksek öğrenimini tamamladı.

Profesyonel hayatına ise telekomünikasyon sektöründe başlayan Aktan; Ericsson, Huawei ve Turkcell'de çalıştı. Turkcell sonrası Opet, Pegasus ve N11'de teknoloji dönüşümlerini yönetti, yerel ve global başarıya dönüşmüş birçok projeye liderlik etti. Son olarak Getir'in teknoloji ekibinde grup şirketlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışan Aktan, 18 Nisan'da tanıtım kampanyasını yayınlayarak yeni bir yolculuğa başlayarak Param'ın teknoloji liderliğini üstlendi.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Param'ın yeni 'Group CTO'su Bahadır Aktan oldu - Son Dakika


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