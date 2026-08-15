Paramount, Warner Bros. Discovery Satın Alma İşlemini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paramount, Warner Bros. Discovery Satın Alma İşlemini Tamamladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paramount, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için tüm düzenleyici onayları aldı. 12 eyaletin davası devam ediyor.

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi satın alma işlemini tamamlamak için birleşme anlaşması kapsamında gerekli tüm düzenleyici onayları aldığını bildirdi.

Paramount'tan yapılan açıklamada, 8 ay süren inceleme sürecinin Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Brezilya, Çin, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA), ABD ve son olarak bugün onayını açıklayan Meksika dahil 68 yargı bölgesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, dünya genelindeki bağımsız düzenleyici kurumların yaptığı incelemelerde işlemin ilerlemesini engelleyecek herhangi bir gerekçe bulunmadığı sonucuna vardıkları kaydedildi.

ABD'de 12 eyalet başsavcısının Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma girişimine karşı açtığı davaya da değinilen açıklamada, söz konusu dava olmasaydı iki şirketin birleşmesinin bugün tamamlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Paramount'un 12 eyaletin başsavcılarını, davanın çözüme kavuşturulması ve iki şirketin birleşmesinin önünün açılması amacıyla şirketle "iyi niyetli" şekilde görüşmeye çağırdığı aktarıldı.

Satın alma sürecinde mahkeme engeli

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, 12 Haziran'da Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermişti.

Ancak ülkede California'nın başını çektiği 12 eyaletin başsavcıları, 13 Temmuz'da işlemin rekabete zarar vereceği gerekçesiyle Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın almasını engellemek amacıyla dava açmıştı.

Mahkeme, satın alma işleminin tamamlanmasını geçici olarak durdurmuş, Paramount da birleşme sürecini davanın görüleceği tarihe kadar askıya almayı kabul etmişti.

Davanın Mart 2027'de görülmesi planlanıyor.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma süreci

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu açıklamıştı.

Paramount'un teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasından kısa süre sonra gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemiş ancak Paramount daha sonra teklifini hisse başına 31 dolara yükseltmişti. Warner Bros. Discovery yönetiminin Paramount'un teklifini "üstün teklif" olarak değerlendirmesinin ardından Netflix, teklifini artırmama kararı alarak anlaşmadan çekilmişti.

Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile yapılan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli ödemesi ve Warner Bros. Discovery ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

Kaynak: AA

Warner Bros, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Paramount, Warner Bros. Discovery Satın Alma İşlemini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 01:08:14. #7.12#
SON DAKİKA: Paramount, Warner Bros. Discovery Satın Alma İşlemini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.