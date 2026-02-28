Paramount, WBD'yi Satın Alıyor - Son Dakika
Paramount, WBD'yi Satın Alıyor

28.02.2026 02:43
Paramount, Warner Bros. Discovery'i 31 dolar hisse başı ödeyerek satın almak için anlaştı.

NEW Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'i (WBD) satın almak üzere kesin bir birleşme anlaşmasına vardığını bildirdi.

Paramount'tan yapılan açıklamada, WBD ile önde gelen bir küresel medya ve eğlence şirketi oluşturacak kesin bir birleşme anlaşması imzalandığı belirtilerek, WBD'nin tüm halka açık hisseleri için hisse başına 31 dolar nakit ödeneceği aktarıldı.

Satın alma işleminin iki şirketin yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığı kaydedilen açıklamada, birleşmenin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, işlem 30 Eylül'e kadar tamamlanmazsa, WBD hissedarlarına, işlem tamamlanana kadar her çeyrek için hisse başına 25 sent ödeneceği ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Paramount'un WBD'yi 81 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 110 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alacağına işaret edilen açıklamada, satın almanın 6 milyar doların üzerinde sinerji yaratmasının beklendiği kaydedildi. Bu sinerjinin şirket genelinde verimlilik artışlarından kaynaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada, işlemin Ellison ailesi ve RedBird Capital Partners tarafından 47 milyar dolarlık öz sermaye ile Bank of America, Citigroup ve Apollo tarafından 54 milyar dolarlık ek borç finansmanıyla destekleneceği aktarıldı.

Anlaşma aylarca süren mücadelenin ardından geldi

Paramount, 8 Aralık 2025'te WBD'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount, 10 Şubat'ta teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti.

WBD ise 17 Şubat'ta Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurmuştu.

Son olarak WBD, Paramount'un şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık revize edilen teklifin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında "şirket için üstün bir teklif" olduğunu açıklamış, Netflix'e, Warner Bros. Discovery ile yaptığı birleşme sözleşmesinde değişiklik önermesi için 4 iş günü süre vermişti.

Kısa süre sonra Netflix, Paramount'un son teklifini karşılamak için gereken fiyatla anlaşmanın artık finansal olarak cazip olmadığı ve bu nedenle teklifi artırmayı reddettiğini bildirmişti.

Netflix, 27 Şubat'ta da WBD ile yapılan birleşme anlaşmasının feshedildiğini, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

