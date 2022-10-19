Erdoğan'dan asgari ücret sözleri: Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz

Temmuz ayında asgari ücretin 5 bin 500 olarak belirlenmesi ve akabinde yılbaşında yapılacak zam öncesi heyecan yaratan açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yenisini daha ekledi.

"BÜTÇEMİZDE FEDAKARLIK YAPABİLECEK KAYNAĞI AYIRDIK"

AK Parti'nin grup toplantısında enflasyonun altında ezilen vatandaşları umutlandıran bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık" ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİĞİN TEK HANEYE DÜŞMESİ DOĞRU İSTİKAMETTE GİTTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; "İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.

"TURİZMDE 50 MİLYON TURİSTE GİDEN BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor."