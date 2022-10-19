Erdoğan'dan asgari ücret sözleri: Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz

Temmuz ayında asgari ücretin 5 bin 500 olarak belirlenmesi ve akabinde yılbaşında yapılacak zam öncesi heyecan yaratan açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yenisini daha ekledi.
AK Parti'nin grup toplantısında enflasyonun altında ezilen vatandaşları umutlandıran bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık" ifadelerini kullandı.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti; "İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor.
Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor."
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