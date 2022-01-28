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Pasifik GYO, Next Level Göktürk Projesi'nin arsası için peşinat ödemesini yaptı - Son Dakika

Pasifik GYO, Next Level Göktürk Projesi'nin arsası için peşinat ödemesini yaptı

28.01.2022 17:10
Pasifik GYO, Next Level Göktürk Projesi'nin arsası için peşinat ödemesini yaptı

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Eyüpsultan Belediyesi'nin aralık ayında düzenlediği ihaleden aldığı Next Level Göktürk Projesi'nin arsası için 164 milyon 250 bin TL tutarındaki peşinat ödemesini gerçekleştirdi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Eyüpsultan Belediyesi'nin aralık ayında düzenlediği ihaleden aldığı Next Level Göktürk Projesi'nin arsası için 164 milyon 250 bin TL tutarındaki peşinat ödemesini gerçekleştirdi.

Pasifik GYO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket işlemi KAP'tan duyurdu.

Buna göre, Pasifik GYO'nun yüzde 99 pay ile ortak olduğu Adi Ortaklık ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı arasında 26 Ocak'ta taksitli satış sözleşmesi imzalanarak 35 bin 966 metrekare net alana sahip 244 Ada 1 parselde yer alan arsa için sözleşme kapsamında 164 milyon 250 bin TL'lik peşinat ödemesi gerçekleştirildi.

Açıklamada, peşinat ödemesinin ardından tapu devri aşamasına geçildiği ifade edildi.

Pasifik GYO, Eyüpsultan Belediyesi'nin 15 Aralık 2021'de gerçekleştirdiği Kemerburgaz Mahallesi'ndeki (244 Ada 1 Parsel) 35 bin 966 metrekarelik arsa için 657 milyon TL, yine Kemerburgaz Mahallesi'ndeki (246 Ada 5 Parsel) 42 bin 597 metrekarelik arsa için de 1 milyar 117 milyon TL ile en yüksek teklifleri vererek, taksitli satış ihalelerini kazanmıştı.

Pasifik GYO daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu arsalarda Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerini hayata geçireceğini açıklamıştı.

Ankara'da gerçekleştirdiği projeler ve büyük yatırımlar ile tanınan Pasifik Grubu'nun amiral gemisi Pasifik GYO, Mart 2021'de de Levent'in Etiler girişindeki eski Jandarma Lojmanları arazisini Emlak Konut'tan hasılat paylaşımı modeliyle alarak İstanbul'a giriş yapmıştı.

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Eyüpsultan Belediyesi, Türk Lirası, Eyüpsultan, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pasifik GYO, Next Level Göktürk Projesi'nin arsası için peşinat ödemesini yaptı - Son Dakika Ekonomi


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