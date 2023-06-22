Raflarda dilim dilim satılmaya başlanan baklavanın fiyatı tartışma konusu oldu

Kurban bayramı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Bir pastanede çekilen fotoğrafta, Türkiye'de evlere en fazla giren tatlılardan biri olan baklavanın artık dilimle satıldığı görüldü.

DİLİMİ 21 LİRAYA SATILIYOR

Fıstıklı baklavanın bir diliminin 21 TL'ye satıldığı görülürken; bir kısım kullanıcı durumu eleştirdi, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

