Raflarda dilim dilim satılmaya başlanan baklavanın fiyatı tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Raflarda dilim dilim satılmaya başlanan baklavanın fiyatı tartışma konusu oldu

Raflarda dilim dilim satılmaya başlanan baklavanın fiyatı tartışma konusu oldu

22.06.2023 10:23

Enflasyondaki artış, tatlı deyince ilk akla gelen baklavayı da etkiledi. Şeker, tereyağı ve un gibi ürünlerin zamlanmasıyla birlikte, pastaneler fıstıklı baklavanın 1 dilimini 21 liradan satışa çıkardı. Açıklanan fiyat, sosyal medyadaki kullanıcıları iki görüşte topladı.

Kurban bayramı yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tartışma yarattı. Bir pastanede çekilen fotoğrafta, Türkiye'de evlere en fazla giren tatlılardan biri olan baklavanın artık dilimle satıldığı görüldü.

DİLİMİ 21 LİRAYA SATILIYOR

Fıstıklı baklavanın bir diliminin 21 TL'ye satıldığı görülürken; bir kısım kullanıcı durumu eleştirdi, bazı kullanıcılar ise her şeyin fiyatının arttığını belirterek bu fiyatın normal olduğunu ifade etti.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

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İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Raflarda dilim dilim satılmaya başlanan baklavanın fiyatı tartışma konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Raflarda dilim dilim satılmaya başlanan baklavanın fiyatı tartışma konusu oldu - Son Dakika
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