Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

20.07.2022 12:36
Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasadı başlayan patates 6-7 TL arasında değişen kilogram satış fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasadı başlayan patates 6-7 TL arasında değişen kilogram satış fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Sandıklı'da patates hasadı başladı. İlçede 884 patates üreticisi 35 bin dekar alanda patates ekimi yaptı. Geçen yıl kilogramı 75 kuruş ila 1 lira 50 kuruşa satışı yapılan patatesler bu yıl ise 6-7 liraya alıcı bulmasıyla üreticinin yüzü güldürdü. Patates söküm çalışmalarını yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, rekolte ve fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu ancak girdi maliyetlerinin artmaması gerektiğini kaydetti. Başkan Toptaş, "Sezonumuz güzel başladı bu sene. Geçen seneye göre bu sene kuraklık yok. Su sıkıntımız yok. Verimde güzel. Kalitede güzel. Fiyatlarımızda iyi bu sene. Bu sene çiftçimiz bir nebzede olsa para kazanacak. Girdi maliyetleri bu seviyede kalır ve fiyat düşmeyecek gibi görünüyor. Fiyatta düşmese çiftçi memnun edecek" dedi.

Patates üreticisi Süleyman Doğan ise "Bu yıl rekolte, verim çok güzel, Bu yıl yağışlar çok güzel gitti. Havaların serin olması nedeni ile de verim artışı güzel. Hastalık durumu da olmadı. Geçen yıl 70 Kuruş ile 1 lira 50 kuruş ile bu yıl 6 ila 7 lira arasında satış yapmaktayız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patates 7 TL'yi bulan satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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