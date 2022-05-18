Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü - Son Dakika
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Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü

18.05.2022 09:49
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü

Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı.

Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Tarlada kilogram fiyatı 9 liradan alıcı bulan patates, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı don nedeniyle 2 hafta gecikmeli başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı. Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Çuvallanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler satış için hallere gönderildi. Kentte yaklaşık 40 bin dekarda ekilen ve dönüm başına 3 ile 4 ton arasında verim alınan patatesten 150 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen sene tarlada 1 lira 80 kuruştan satılan patates bu sene ise 9 liradan alıcı buluyor ve çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"BU SENE VERİM AZ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, don ve soğuk hava nedeniyle hasadın 2 hafta geciktiğini ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini söyledi. Doğan, "Bu sene verim az. Eskiden yapılan birinci ve ikinci kalite patates ayrımı artık yapılmıyor. Tarlada 9 liradan satılarak piyasaya sunuluyor. Geçen sene 1 lira 80 ile 1 lira 90 kuruştan satılan patatesten çiftçimiz para kazanamadı ve bu sene ekim alanını azalttı. Bu sene rekoltenin ve ekim alanının az olması nedeniyle fiyatlar arttı" diye konuştu.

"FİYATLAR DÜŞECEK"

Çiftçinin fiyatlardan yüzünün güldüğünü ancak fiyatların ilerleyen dönemlerde düşeceğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, "Önümüzdeki günlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde hasat başlayacak. Oradaki patateslerde piyasaya girdiğinde o dönemdeki rekolteye göre fiyatlar düşecektir" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay-İHA)

Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü
Patates, 9 liralık fiyatıyla üreticisini güldürdü

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Kaynak: İHA

Türkiye, Tarım, Hasat, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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