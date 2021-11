PayPorter ve Faturamatik'ten iş birliği

Yurt Dışı Para Transfer pazarının en önemli markalarından biri olan PayPorter, Faturamatik ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliğiyle PayPorter 160'ın üzerindeki ülkeye para transferi yapan altyapısını Faturamatik'in kullanımına açtı. Böylece, Türkiye 'nin tüm ilçelerindeki nihai tüketiciler, kolay erişim sağlayabilecek. İki şirkette ortak stratejiyle ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

METCAN: HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ

İş birliğine yönelik konuşan PayPorter Genel Müdürü İzzet Metcan, "Her iki ödeme kuruluşunun da önümüzdeki dönem stratejik planlarının birbirlerini tamamlaması, bizi bir araya getiren en önemli neden oldu. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda son gelişmeleri takip ederek, hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırıyoruz. Bu iş birliğinin her iki tarafa da uzun vadede ciddi kazanımlar sağlayacağına inancımız tamdır" dedi.

EKİCİ: POTANSİYELİMİZİ İŞ BİRLİĞİ İLE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Faturamatik Genel Müdürü Üzeyir Umut Ekici ise "Genişletilmiş lisans izinlerini Merkez Bankası'ndan aldıktan sonra müşterilerimize sunduğumuz hizmet çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz. PayPorter ile uzun soluklu ve birçok alanda iş ortaklığımızın temellerini atmış olduk. Her iki tarafın da sahip olduğu potansiyeli bu iş birliği ile daha da güçlendireceğine inanıyoruz. İş birliği sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

