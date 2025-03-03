14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi\'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi

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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi kasten öldüren 2 şüpheli için ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

İstanbul'da İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının da tanık sıfatıyla alınan ifadelerine yer verildi.

Tanık D.A.D.'nin olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, maktulün de şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafların ayırdığını, sonrasında pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini ve birisinin maktule saldırmaya başladığını, ardından diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını anlattığı kaydedildi.

SAVUNMA YAPTILAR

Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı. Ayrıca incelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS TALEBİ

Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmalarını talep etti.