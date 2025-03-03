14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi - Son Dakika
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14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi

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Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne sebep olan iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

03.03.2025 19:55  Güncelleme: 20:10
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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi kasten öldüren 2 şüpheli için ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

İstanbul'da İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının da tanık sıfatıyla alınan ifadelerine yer verildi.

Tanık D.A.D.'nin olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "bisiklet çetesi" şeklinde laf attığını, maktulün de şahsa "bisiklet değil kaykay" dediğini, aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafların ayırdığını, sonrasında pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini ve birisinin maktule saldırmaya başladığını, ardından diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını anlattığı kaydedildi.

SAVUNMA YAPTILAR

Şüpheliler U.B. ve B.B.'nin de ifadelerine de iddianamede yazıldı. Şüphelilerden U.B.'nin ifadesinde diğer şüpheli B.B.'nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü söylerken şüpheli B.B.'nin ise tahrik altında olduğunu, maktulün annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini, tahrik ettiği için bıçakladığını ve korkudan kaçtıklarını söylediği açıklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı. Ayrıca incelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS TALEBİ

Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü tartışma yaşadıklarını, "deşerim seni" şeklinde sözlerle tehdit ettiklerini, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını ve şüpheli U.B. tekmelerken B.B.'nin de tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birden fazla kez bıçakladığını kaydederek 18 yaşından küçük şüpheliler B.B. ve U.B.'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi Hasanpaşa Mahallesi, Tarihi Salı Pazarı'na arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti.

Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.

Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi\'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi

Güvenlik, Kadıköy, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Akpınar:
    Sokak hayvanlarını uyutacağınıza bunları uyutun işte içerde besleyip 10 yıl sonra yeni bir suç makinesi ortaya çıkaracağınıza uyutun bunları. 269 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Kuduz köpeklerden bi farkı yok bu tiplerin ağır cezaya çarptırılmaları lazım 175 0 Yanıtla
  • adige1864:
    bunların anne ve babalarına da ceza vermek lazım. evlat diye cani yetiştirmenin bir yaptırımı olmalı. 166 2 Yanıtla
  • Aa:
    toplum zararlisi hayvanlar itlaf edilmeli. 99 0 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız:
    Şu 18 yaş olayı acilen değişmeli 15 y pç her bku biliyor 65 0 Yanıtla
  • Ergin Akkaya:
    lan salaklar ne 8vin bıçakladı da öldürdün ne geçti eline sırf TV dizilerinde devamlı mafya empoze edersen gençlik bu hale gelir bütün TV dizlerinde silahlar adam öldürmeler ne ararsan. Ar noaldir bizdeki senaristler ve yapımcılar hep aynı bir dizide mafya çekse diğer kanallarda hemen başka modelini çekiyor silahlı çatışma sahnesini seyreden evden dışarı mafya babası gibi çıkıyor ve sonuç ortada 60 2 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız:
    Şu 18 yaş sınırı acilen 12 ye indirilmeli ilk okuş çocuklarının her şeyi bildiği bir çağ hayvan yapmıyor şunların yaptığını 24 yıl filan o ailenin acısını asla dindirmez 48 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Çocuğun ailesini dinledim, çok naif medeni insanlar yok sovmusmuste bu çocuk sövecek bir aile de büyümemiş. Çok üzüldüm anne babasını dinlediğim de 39 0 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Bu gerçekten çok üzücü. Toplum nereye gidiyor. Ölen neden öldüğünü, öldüren de neden öldürdüğünü bilmiyor. Ortada bir şey yok çünkü. Bu katillere çocuk muamelesi yapılmamalı. Ölene kadar hapiste tutmalı bu zararlıları. Ama orada da eğitilmeli bu insanlar. 12 0 Yanıtla
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