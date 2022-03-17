Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı - Son Dakika
Üye Girişi

Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı

17.03.2022 10:40
Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı

Kütahya'nın Emet ilçesinde emekli Öğretmen Hüsnü Öztürk'ün kendi tarlasında yetiştirdiği ve pazarda satışa sunduğu su kabakları halkın ilgisini çekiyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde emekli Öğretmen Hüsnü Öztürk'ün kendi tarlasında yetiştirdiği ve pazarda satışa sunduğu su kabakları halkın ilgisini çekiyor.

Genelde süs olarak ilgi gören su kabakların tanesi 20 ila 25 TL arasında alıcı buluyor.

Su kabaklarının daha çok nostalji amaçlı satın alındığını ifade eden Hüsnü Öztürk," Emekli olduktan sonra kendi tarlamda doğal ürünler yetiştirmeye başladım. Bunlardan biride su kabağı. Çekirdeklerini başta şeker hastalarının şifa bulmak amaçlı kullandıkları su kabakları abajur olarak kullanılmasının yanında nostaljik süs olarak da satın alınıyor. Tarihte atalarımızın su kabı ve sürahi olarak kullandıkları su kabakları, yüzmede can simitleri olarak da kullanılırdı. Su kabağının kemane gibi müzik aletlerinde de kullanıldığını biliyoruz. İlçe pazarımızda organik ürünler olan ardıç katranı, el yapımı sabun gibi ürünler yanında kendi ürettiğim su kabaklarını da satıyorum "dedi.

Öztürk, son yıllarda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılan Su Kabağı İşlemeciliği kurslarına katılan vatandaşların su kabaklarından gece lambası ve avize gibi süs eşyaları yapmasının su kabağına olan talebi artırdığını söyledi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Pazarlar ilçesinden 2 okul 'Temel Eğitim'de 10 bin okul' projesine dahil oldu Pazarlar ilçesinden 2 okul 'Temel Eğitim'de 10 bin okul' projesine dahil oldu Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Hisarcık, Kütahya, Emekli, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:46:29. #1.11#
SON DAKİKA: Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement