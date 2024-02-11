Pazartesi gecesinden itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Pazartesi gecesinden itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Pazartesi gecesinden itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da 45 lira 6 kuruştan satılacak.

11.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:16
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

PAZARTESİ GECESİ DEV ZAM GELİYOR

Motorine pazartesi gecesinden itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Pazartesi gecesinden itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Tarkan Erdal: Gabar da Petrol bulundu haberi yaptı dün tüm haber kanalları. Günlük 65 bin varil. Anlamıştım zaten zam geleceğini. 160 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hz.Reis biatçı kullarına yeni kazıkları dayadı. 110 10 Yanıtla
  • özer bergin: seçimden sonra 1lt yakıt 100tl olacak, demedi demeyin 108 3 Yanıtla
  • Cengiz Egribas: El insaf ya her gün herşeye zammı gelir millet yakında çileden çıkacak 103 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Ülkenin gidişatı berbat en geç kasım 2024 de erken seçim olmalı ve bu 22 yıllık çile bitmeli... 74 2 Yanıtla
  • Ramazan Yıldırım: Yeter artık gerçekten illâ açlıktan ölelim mi el insaf el vicdan. 72 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Hiç birşey olmaz.bu millet alıştırıldı.önce insanların geliri düşürülüp yardıma muhtaç hale getirildi sonrada devlet tarafından yardım alır hale getirildi.devletin yardımını lütuf sana büyük bir kitle var. 60 1
  • Aykut Keskiner: İçimizdekileri yazabilsek keşke 55 0 Yanıtla
  • Gerginyo : Akpnin istikrarli hizmetleri devam ediyor yakıt sigara gida ürünleri haftalık istikrarlı şekilde zamlaniyor 15 0 Yanıtla

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