Pegasus Hava Yolları, destek sistemlerindeki güvenlik açığını giderdiğini açıkladı - Son Dakika
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Pegasus Hava Yolları, destek sistemlerindeki güvenlik açığını giderdiğini açıkladı

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Pegasus Hava Yolları, şirket içi destek süreçlerine hizmet eden sistemlerde tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini duyurdu. Yetkililer, söz konusu sistemlerin kritik operasyonel sistemler arasında yer almadığını ve misafir veri tabanlarının burada bulunmadığını aktardı.

Pegasus Hava Yolları, şirket içi destek süreçlerinde kullanılan sistemlerde tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları yetkilileri, AA muhabirinin soruları üzerine, basında ve sosyal medyada şirketin bilgi sistemlerine ilişkin yer alan iddialara açıklık getirdi.

Yetkililer, şirket içi destek süreçlerinde kullandıkları sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini belirtti.

Söz konusu sistemlerin şirket içi uygulama geliştirme çalışmalarına hizmet ettiğini ancak kritik operasyonel sistemlerin arasında bulunmadığını vurgulayan yetkililer, misafir veri tabanlarının bu sistemlerde yer almadığını ve söz konusu sistemlerin uçuş operasyonlarının yürütülmesinde kullanılmadığını aktardı.

Yetkililer, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
Pegasus Hava YollarıTeknolojiMisafirEkonomiGüncelSon Dakika

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