Pegasus Hava Yolları, İsrail'e olan uçuşları durdurdu

Pegasus Hava Yolları, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail'e olan uçuşları durdurma kararı aldı.

THY'NİN ARDINDAN ONLAR DA ARA VERDİ

Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus Hava Yolları da İsrail uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İADE VE DEĞİŞİM HAKKI TANINACAK

Açıklamada ayrıca yolculardan 7 Ekim ve öncesinde satın aldıkları ve 7 ile 31 Ekim tarihlerini kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler için, "Ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz" denildi.