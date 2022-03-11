Pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençlerin ilgi odağı oldu

11.03.2022 13:26
Pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençlerin ilgi odağı oldu

Mardin'de pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençler tarafından en çok tercih edilen kolonya oldu.

Mardin'de pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençler tarafından en çok tercih edilen kolonya oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Dr. Mars Kolonyaları markasıyla "kokusunda aşk var" diyerek taşların doğal kokusundan ürettiği kolonyalarla Türkiye çapında adını duyurmuştu. En son ürettiği pembe kuvars taşı kolonyasının 15 ve 35 yaş arası yetişkin bireyler tarafından en çok tercih edilen kolonya olduğunu söyleyen Adsoy, "Bizler ürettiğimiz kokularla her yaşa ve her zevke hitap ediyoruz. Pembe kuvars taşı aşk ve sevgi taşıdır. Bu iki duyguyu sembolize eden bu taştan aşkın kokusunu somutlaştırmaya çalışarak bu kolonyayı ürettik. Bu kolonya sevgi ve aşkı dolu dolu yaşayan bireyler tarafından çok tercih ediliyor. Ürünlerimizin ülke bazında tercih edilmesi ayrı bir övünç kaynağı. Şimdilerde ise bayilik talepleri gelmeye başladı. 4 bayii olduk. 5'inci neden siz olmayasınız. Çok yakında yeni taşlar, yeni kokular ile Anadolu'nun kültür mirası olan kolonyaya fark katmaya geliyoruz" dedi. - MARDİN

Pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençlerin ilgi odağı oldu
Pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençlerin ilgi odağı oldu

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Türkiye, Artuklu, Mardin, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pembe kuvars taşından üretilen kolonya gençlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika


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