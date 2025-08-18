Penta Teknoloji'den Güçlü Büyüme Raporu - Son Dakika
Penta Teknoloji'den Güçlü Büyüme Raporu

18.08.2025 19:34
Penta Teknoloji, 2025'in ilk yarısında 60,9 milyon TL net karla büyümesini sürdürdü.

Türkiye genelinde 40'tan fazla teknoloji markasını sektörle buluşturan Penta Teknoloji, sunduğu katma değerli hizmetler ve dijitalleşme yatırımlarıyla bilişim teknolojilerinin öncü şirketleri arasında yer alıyor. Penta Teknoloji'nin 35. kuruluş yılını kutladığı 2025'in ilk yarısında elde ettiği finansal başarı, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin güçlü bir göstergesi oldu. Firmanığn yılın ilk altı ayında konsolide cirosu yüzde 30'luk artışla 14 milyar TL'ye, brüt karı ise yüzde 30 artarak 994,4 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde 166,6 milyon TL vergi öncesi kar elde eden şirketin FAVÖK'ü yüzde 19 artışla 499 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 oldu.

"Değişimi izlemiyor, değişimi şekillendirerek sektörü dönüştürüyoruz"

Firmanın Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin istikrarlı performansıyla sektördeki etkisini artırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de herkesin en iyi teknolojiye kolayca erişebilmesi vizyonuyla çıktığımız bu yolda 35 yıldır kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilikçi projelerimiz, geniş ürün ve hizmet ağımız, güçlü iş ortaklıklarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 2025 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kaydettiğimiz güçlü büyüme, sağlam iş modelimizin ve stratejik odağımızın bir sonucudur. Bu başarının arkasında yalnızca finansal veriler değil, aynı zamanda her geçen gün gelişen dijital altyapımız, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımız ve yüksek operasyonel kabiliyetimiz bulunuyor. Özellikle 2025'in ilk yarısında pazarlama alanında farklı segmentlere hitap eden satış ve kanal stratejilerimizle sektörde fark oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada tüm süreçlerimizde uçtan uca dijitalleşmeyi, veriyle karar almayı ve yapay zekayı işimizin doğal bir parçası haline getirmeyi önceliklendiriyoruz. Satıştan tedarik zincirine, müşteri deneyiminden finansal süreçlerimize kadar tüm iş akışlarımıza akıllı teknolojileri entegre ederek, operasyonel verimliliğimizi artırıyor, stratejik yetkinliklerimizi yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de güçlü lojistik altyapımız, yetkin insan kaynağımız, yenilikçi bakış açımız ve geniş ürün portföyümüzle teknoloji dağıtımı alanında öncü rolümüzü pekiştirmeye ve sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
