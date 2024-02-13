Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023'te yüzde 11,4 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023'te yüzde 11,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023\'te yüzde 11,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Aralık 2023'te sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7, gıda dışı satışlar yüzde 16,9 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 düştü. Cari fiyatlarla perakende ciro ise yüzde 80 artış kaydetti.

13.02.2024 10:37
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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 11,4 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9, artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 78,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 85,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 62,9 artış kaydetti.

Perakende ciro, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,9 arttı.

Kaynak: AA

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