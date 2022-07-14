Tüik: Perakende Satış Hacmi Yıllık Bazda Yüzde 20,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,8 arttı.

TÜİK, perakende satış endeksini bugün açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

TÜİK verilerine göre; mayıs ayında gıda, içecek ve tütün satışları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Gıda dışı satışlar ise (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4,1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,7 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 139,9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 139,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 235,0 arttı.