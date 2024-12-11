Perakende Satış Hacmi Yüzde 15 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Perakende Satış Hacmi Yüzde 15 Arttı

TÜİK Ekim'de ticaret satış hacmini yıllık yüzde 7,2, perakende satış hacmini ise yüzde 15 artırdı.

11.12.2024 10:43
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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Perakende Satış Hacmi Yüzde 15 Arttı - Son Dakika

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