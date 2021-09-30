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Perakende Teknolojileri Konferansı, 6 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Perakende Teknolojileri Konferansı, 6 Ekim'de başlayacak

30.09.2021 15:01
Perakende Teknolojileri Konferansı, 6 Ekim'de başlayacak, System.String[]

Perakende Teknolojileri Konferansı, 6 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Perakende Teknolojileri Konferansı, 6 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Zincir Mağazalar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Dernek, webinar serisiyle Kovid-19 salgınından çıkışta verimlilik yollarını arayacak. Yeni normalde teknoloji kullanımı, sektörün ayağa kalkması için önemli rol oynayacak.

Zincir Mağazalar Derneği'nin yeni dönem çalışmaları İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Toplantıda konuşan Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, Derneğin, ülkenin en önemli perakendeci üyeleriyle birlikte 320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ettiğini, bu büyüklükle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlandığını kaydetti.

Tınastepe, "Son dönemde üyelerimiz arasına katılan önemli perakendecilerle Derneğimizin temsiliyetini büyük ölçüde genişlettik. Ülke çapında 50 bin satış noktasında 300 bin çalışanımızla ekonomimiz ve halkımız için en büyük katkıyı sunmak için çalışıyoruz. Sektörün tamamına dokunan her türlü konuda; mevzuat, eğitim, istihdam yaratma, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik, e-ticaret, pazarlama, omnichannel gibi her gündemi üyelerimizin destekleriyle işliyor, ortak fayda yaratacak projeler çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda dışı perakendede ilk 6 ayda ciroda gerileme, mağaza sayısında artış

Gıda dışı perakende sektörünün 2021 yılı verilerine değinen Tınastepe, şunları kaydetti:

"Gıda dışı perakende, 2020 yılını pandeminin etkisiyle önemli kayıplarla kapattı. 2021 yılının ilk yarısında da kendimizi kıyaslamak için 2019 yılını baz almak zorunda kaldık. Bu durumda ilk yarı yılda enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 25 seviyesinde gerilediğimizi görüyoruz. TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi verileri, yine aynı dönem için mağaza sayılarımızın yüzde 5 arttığını da söylüyor. Sektörümüz, yatırımlarına devam ediyor ancak cirolarımızın toparlanması için önümüzde yol var."

Sektörün gücünü korumasının, mağaza ve istihdam kaybı yaşamamasının önemli ölçüde devlet destekleri sayesinde sağlandığını aktaran Tınastepe, devlet destekleri yanında cadde ve AVM mağazaları sahiplerinin ve yöneticilerinin de bu dönemde yapıcı iş birliklerine gitmelerinin sektör için çok değerli olduğunu vurguladı.

Tınastepe, kısa çalışma ödeneği, kira ve stopajlardaki vergi indirimleri, vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi desteklerin pandemi yaralarının sarılmasında sektöre büyük destek olduğunu, bu desteklerin sürmesiyle ticaretin hızla canlanacağına inandıklarını kaydetti.

Tınastepe, "Satışlarımız okula dönüş dönemiyle toparlanmaya başlasa da 1,5 senede yaşanan kayıpların telafisi sadece satışlarla karşılanacak gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Sektörün yakın gelecekte öngörülen sıkıntılarına da değinen Tınastepe, globalde yaşanan tedarik sıkıntılarının ve maliyet artışlarının kısa bir süre içinde fiyatlara olumsuz yansıdığını belirtti.

Tınastepe, şunları kaydetti:

"Globalde emtia fiyatlarındaki artışlar, petrole bağlı ürünlerdeki fiyat artışları, artan lojistik maliyetleri, enerji maliyetlerindeki artışlar, bazı yarı mamullerdeki arz sıkıntısı, kimi sektörlerdeki işçilik maliyetlerinin artması dolaylı olarak bizim maliyetlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Deniz ticaretindeki konteyner sıkıntısı, Çin'deki çip sıkıntısı, Uzak Doğu'da vaka sayılarının hızlı artışı ve benzeri birçok neden maalesef bizlere ek maliyet olarak yansıyor. Bu konuda yetkililerin hızlı ve etkin önlemler almasını bekliyoruz."

"Desteklerin sürmesi hayati önem taşıyor"

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tınastepe, sektörün şimdiye kadar devlet destekleri kadar kendi sermaye yapıları sayesinde yaşamını sürdürebildiğini belirterek, desteklerin sürmesinin hem kendilerinin hem de tamamı kayıtlı istihdamlarının devamlılığı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tınastepe, "Önemli bir başarıyla gerçekleşen aşılama programının hız kesmeden sürmesi bu dönemi atlatıp rahata ermemiz için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda aşının tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağladığımız anda gösterilen tüm çabaların hedefe ulaşması mümkün olabilecek. Bunun için de aşının özendirilmesi, aşı olan vatandaşlarımızın bazı konularda istisna tutulması gerekiyor. Örneğin, alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir/müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilerek bir katkı sağlanabilir. Bunun ilk adımı halihazırda atıldı. Uygulamanın yaygınlaştırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Perakendede yeni çözümler ve gelecek Perakende Teknolojileri Konferansı'nda

Serhan Tınastepe, her yıl düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın 6 Ekim Çarşamba günü başlayacağını belirterek, "Bu sene 8'incisini düzenleyeceğimiz Perakende Teknolojileri Konferansı, içeriği ve konuşmacılarıyla sektörü güncel bilgilerle ve yeni gelişmelerle donatmaya devam edecek. 10 haftada 10 farklı konuyu işleyeceğimiz webinar serimiz, perakende ve bilişim sektörlerini bir araya getirecek. Yeni normal kavramıyla hayatımıza daha çok giren teknoloji, bizim operasyonlarımızda da birçok yeniliğe yol açtı. Tüm bunları ve yakın gelecekte önümüze çıkacak farklı uygulamaları 10 hafta boyunca uzmanlardan dinleme fırsatı yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, perakende sektörünün önemli çatı kuruluşlarının başkanlarının yer alacağı konferansın ilk oturumunda Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe'nin moderatörlüğünde, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati, Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer'in katılımıyla "Yeni Normalden Ne Umduk Ne Bulduk?" konusu işlenecek.

Her hafta farklı konuyla devam edecek seride, farklı başlıklarda oturumlar gerçekleştirilecek.

İstihdam, İstanbul, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Perakende Teknolojileri Konferansı, 6 Ekim'de başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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