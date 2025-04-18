Petkim'de İskele Modernizasyon Projesi Tamamlandı

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim'in üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak modernizasyon projeleri arasında yer alan "İskele Modernizasyon Projesi" kapsamındaki İskele-3 sahasındaki çalışmalar tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim'de, İskele Modernizasyon Projesi (PJMP) kapsamında İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları sonlandı.

Proje kapsamında, Petkim'in ihtiyaçları doğrultusunda İskele-3'ün uzunluğu ve derinliği artırılarak, limana daha büyük gemilerin yanaşmasına imkan sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca İskele-3'e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları sayesinde yükleme ve boşaltım operasyonlarının daha hızlı hale getirilerek, Petkim'in verimliliğinin artırılması hedefleniyor.