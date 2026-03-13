Petlas\'ta İşçi Zam Pazarlığı Sürüyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas'ta yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında işçi temsilcileri ile fabrika yönetimi arasındaki zam pazarlığı devam ediyor.

Süreç kapsamında taraflar üçüncü kez bir araya gelirken, görüşmelerde ücret artışı konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı Petlas'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde sendika temsilcileri ile fabrika yönetimi arasında müzakereler sürüyor. İşveren tarafından çalışanlara enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 30 oranında zam teklifi sunuldu. Ancak sendika temsilcileri, açıklanan enflasyon verilerinin çalışanların günlük yaşamında karşılaştığı ekonomik şartları tam olarak yansıtmadığını belirterek ücretlere yüzde 55 oranında zam talep ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR