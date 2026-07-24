Petrol Fiyatları 100 Doları Geçti

(ANKARA) - ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını artırması ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef almasının ardından Brent petrolün varil fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Yükselişin enflasyon ve akaryakıt fiyatları üzerinde yeni baskı oluşturmasından endişe duyuluyor.

Küresel referans kabul edilen Brent petrolü, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından dün yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Fiyatlardaki yükseliş, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerine saldırmasıyla hız kazandı. Saldırılar, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek amacıyla kullandığı önemli petrol sevkiyat güzergahını hedef alıyor.

Doğal gaz fiyatlarında da son haftalarda belirgin bir artış gözlemlendi. İngiltere'de referans doğal gaz fiyatı haziran sonuna göre yaklaşık yüzde 50 yükseldi.

ATEŞKES SONRASI DÜŞÜŞ KISA SÜRDÜ

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında haziran ayında sağlanan geçici ateşkesin ardından gerilemiş ve savaş öncesi seviyelere kadar inmişti. Ancak ateşkesin bozulması ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün İran yönetiminin "anlaşmaya hazır olmadığını" söylemesiyle piyasalarda yeniden yükseliş eğilimi başladı.

ENFLASYON BASKISI YENİDEN GÜNDEMDE

Uluslararası basın kuruluşlarına değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, enerji fiyatlarındaki artışın yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, taşımacılık giderleri üzerinden gıda ve diğer tüketim ürünlerinin fiyatlarını da yukarı çekebileceğine dikkati çekiyor. Daha pahalı enerji ve yakıtın işletmelerin maliyetlerini artırarak tüketici fiyatlarına yansıyacağını, bunun da merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştıracağından endişe duyuluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh geçen hafta ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun kalıcı biçimde yükselmesine tolerans göstermeyeceklerini vurgulayarak gelecek yıl için faiz indirimi sinyali vermişti.