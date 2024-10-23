Petrol Fiyatları Arz Endişeleriyle Dalgalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Petrol Fiyatları Arz Endişeleriyle Dalgalanıyor

Brent petrolün varil fiyatı, Lübnan'daki saldırı sonrası 75,24 dolara geriledi.

23.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,24 dolardan işlem görüyor.

Dün, Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlenmesinin ardından 75,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,28 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 75,24 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, dün düzenlediği basın toplantısında, "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtmesinin ardından piyasa oyuncularının arz endişelerinin artmasıyla yükselen Brent petrol, Çin'den gelen düşük büyüme beklentileriyle düştü.

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarının Çin'in sürdürdüğü teşvik önlemlerinin dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talep endişelerini hafifletmesiyle yükseldiğini ifade ederek, "Bu teşvikler Ulusal Bayram sezonu boyunca ev ziyaretlerinin artmasıyla bazı sonuçlar gösterse de beklentilerin altında kaldı." dedi.

Rizvi, petrol fiyatları piyasa oyuncularının ateşkes olasılıklarına güvenmemesi sebebiyle yükselse de küresel imalat verilerinin, dünya ekonomisi için endişe verici bir tablo çizdiğini ve bunun Uluslararası Para Fonunun (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve diğer ünlü ekonomistler tarafından dile getirildiğini söyledi.

IMF raporunda, Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldığı belirtildi. Söz konusu veriler, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talebin düşeceği endişelerini besleyerek fiyatların düşmesine neden oldu.

Buna ek olarak, küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının öngörüldüğü raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu kaydedildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,15 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Lübnan, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Arz Endişeleriyle Dalgalanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:08:44. #1.13#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları Arz Endişeleriyle Dalgalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.