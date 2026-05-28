Petrol Fiyatları Yükseliyor!

28.05.2026 10:14
Brent petrol varil fiyatı 94,72 dolara yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 94,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,25 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,67 artarak 94,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,99 dolardan alıcı buldu.

ABD yönetiminin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi"ne (PGSA) yaptırım uygulaması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenmeye neden oldu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, PGSA'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantıları gerekçesiyle Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Yaptırımlar kapsamında, PGSA ile geçiş anlaşması yapan veya kuruluşa geçiş ücreti ödeyen gemi sahiplerine yönelik tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi.

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran devlet medyasında yer alan ve İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini ortak yöneteceğine ilişkin taslak anlaşma haberlerini reddetmesinin ardından geldi.

Söz konusu taslak anlaşmanın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini savaş öncesi seviyelere bir ay içinde yeniden çıkarmasını öngördüğü belirtildi.

Trump ise Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olduğunu ve tüm ülkelere açık kalması gerektiğini ifade ederek İran ile Umman'ın Boğaz üzerinde kontrol sahibi olacağı iddialarını büyük ölçüde reddetti.

İran'ın şubat sonunda başlayan ABD ve İsrail ile gerilim sonrası Hürmüz Boğazı geçişlerini fiilen engellemesi, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini etkilerken petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.

Öte yandan, ABD ile İran arasında bu hafta yeniden karşılıklı hava saldırılarının başlaması ve nisan başındaki ateşkesin zayıflaması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kısa vadede yeniden açılmasına yönelik beklentilerin azaldığı kaydedildi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlanma ihtimalini yüzde 70 olarak değerlendirirken, Boğaz'ın geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne dikkati çekti.

Ayrıca, Boğaz'dan geçiş sigortalarının maliyetinin ciddi şekilde arttığı ve İran'ın geçiş ücreti uygulayıp uygulamayacağının henüz netleşmediği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 95,53 doların direnç, 94,43 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
