ABD Başkanı Biden, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün satışına onay vererek brent petrolün fiyatını düşürmeyi hedefliyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün satışına onay vererek brent petrolün fiyatını düşürmeyi hedefliyor

19.10.2022 10:26

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tansiyonun yeniden artmasının ardından brent petrolün varil fiyatı 97 dolarlara kadar çıkarken ABD Başkanı Joe Biden'dan hamle geldi. Biden yönetimi, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunarak fiyatları düşürmeyi hedefliyor.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nın oluşturduğu tahribat ile dünyada enerji akışı bozulurken, bunun yanında üretimde büyük oranda sekteye uğradı. Son olarak ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kesintiye gitmesi fiyatları yukarıya çekmişti. Biden ise fiyatları aşağı çekecek bir hamleye hazırlanıyor.

15 MİLYON VARİL SATILACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı'nın aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

1984'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. Bu satışların ardındanABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

BETROL FİYATLARI 90 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrolün fiyatı geçtiğimiz günlerde fiyatı 97 dolara kadarçıkarken, şuan 90 dolar seviyesinde seyrediyor. Biden'ın bu hamlesinden sonra petrol fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün satışına onay vererek brent petrolün fiyatını düşürmeyi hedefliyor - Son Dakika


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