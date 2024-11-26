Petrol İşletme Ruhsatı Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Petrol İşletme Ruhsatı Süreleri Uzatıldı

Tekirdağ'da 3 şirkete ait petrol ruhsatlarının süresi 2031 ve 2032'ye kadar uzatıldı.

26.11.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Corporate Resources Enerji AŞ ve Pinnacle Turkey Inc. şirketlerinin Tekirdağ'daki iki sahası için petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Corporate Resources Enerji AŞ ve Pinnacle Turkey Inc. şirketlerinin Tekirdağ'daki ARİ/TGT-PIN-CRE/K/3860 hak sıra nolu müşterek petrol işletme ruhsatının süresi 02 Aralık 2031, ARİ/TGT-PIN-CRE/K/F19-d4-1 pafta nolu petrol işletme ruhsatının süresi ise 10 Kasım 2032'ye kadar uzatıldı.

Öte yandan, Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.'nin Siirt il sınırları dahilinde müştereken sahip oldukları ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1 pafta nolu petrol işletme ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.'nin yüzde 12 hissesinin tamamının Aladdin Middle East Ltd.'ye devredilmesine karar verildi.

Ayırca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Antalya'da sahip bulunduğu AR/TPO/K/P23- b3, b4 pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına 31 bin 152 hektarlık alanın ilavesi için müracaat etti.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tekirdağ, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Çevre, Hukuk, Siirt, Sonar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol İşletme Ruhsatı Süreleri Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
10:22 Bakan Güler: Zap’ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
15:35 Asgari ücrette son bir hafta Asgari ücrette son bir hafta
15:34 İzmir’de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3’ü öğrenci, 5 yaralı İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:19 Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı
15:18 TOKİ, Türkiye genelinde 800’den fazla arsa satıyor TOKİ, Türkiye genelinde 800'den fazla arsa satıyor
15:12 Müge Anlı, kendisini eleştirenlere ’geri zekalı’ dedi Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
15:06 Hadise’nin sevişme sahnesi beğenilmedi İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:00 Hasan Arat’ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
14:42 Araç alımında yeni dönem 5 Aralık’tan itibaren başlıyor Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 11:41:09. #1.12#
SON DAKİKA: Petrol İşletme Ruhsatı Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.