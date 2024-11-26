Petrol İşletme Ruhsatı Süreleri Uzatıldı

Ekonomi

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Corporate Resources Enerji AŞ ve Pinnacle Turkey Inc. şirketlerinin Tekirdağ'daki iki sahası için petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Corporate Resources Enerji AŞ ve Pinnacle Turkey Inc. şirketlerinin Tekirdağ'daki ARİ/TGT-PIN-CRE/K/3860 hak sıra nolu müşterek petrol işletme ruhsatının süresi 02 Aralık 2031, ARİ/TGT-PIN-CRE/K/F19-d4-1 pafta nolu petrol işletme ruhsatının süresi ise 10 Kasım 2032'ye kadar uzatıldı.

Öte yandan, Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.'nin Siirt il sınırları dahilinde müştereken sahip oldukları ARİ/AME-SNR/K/M48-a3-1 pafta nolu petrol işletme ruhsatında Sonar Petrol Arama ve Üretim San. Tic. Ltd.'nin yüzde 12 hissesinin tamamının Aladdin Middle East Ltd.'ye devredilmesine karar verildi.

Ayırca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Antalya'da sahip bulunduğu AR/TPO/K/P23- b3, b4 pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına 31 bin 152 hektarlık alanın ilavesi için müracaat etti.