Petrol Ofisi, bp\'yi Türkiye\'de satın aldı

Ekonomi

Petrol Ofisi (PO) Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının satın alımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlem kapanışıyla birlikte bp'nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları PO Grubu'na devredildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PO Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının PO Grubu'na satışının hisse alım sözleşmesi 14 Kasım 2023'te imzalanmış, Rekabet Kurumu onayı da 12 Eylül'de verilmişti.