Petrol Stokları Yerine Koyma Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Petrol Stokları Yerine Koyma Süresi Uzatıldı

11.06.2026 16:07
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EPDK, stratejik petrol stoklarını yerine koyma süresini 31 Aralık 2026'ya erteledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Uluslararası Enerji Ajansının "Acil Durum Eylem Planı" kapsamında Türkiye'nin piyasaya açtığı stratejik petrol stoklarını yerine koyma süresinin uzatıldığını duyurdu.

EPDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, arz istikrarını korumak ve olası ekonomik zararları minimize etmek amacıyla stratejik petrol stokları yerine koyma süresinin 31 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

Duyuruda, 13-31 Mart döneminde zorunlu petrol stoklarının yüzde 46'sının, 1 Nisan-10 Haziran döneminde ise yüzde 42'sinin piyasa faaliyetlerine konu edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat 2026 tarihinde başlayan çatışmaların halen sürmesi ve Hürmüz Boğazı gemi trafiğinde yaşanan sorunların küresel petrol piyasası üzerindeki etkilerinin öngörülememesi nedeni ile önümüzdeki süreçte enerji arz güvenliğinin korunması, piyasa genelinde arz kesintisini telafi ederek istikrarın sağlanması ve kesintilerden dolayı oluşabilecek olası ekonomik zararların azaltılması amacıyla Ulusal Petrol Stok Komisyonu tarafından alınan karar ile yükümlülerce piyasaya verilen petrol stoklarının yerine konulması işleminin 31 Aralık 2026 tarihine ertelenmesi kabul edilmiştir."

Bu kapsamda, stokların yerine konulması için öngörülen takvim ise 1 Ocak 2027 olarak revize edildi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Stokları Yerine Koyma Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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