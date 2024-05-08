Pfizer, Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan davalar için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Ekonomi

Pfizer, Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan davalar için anlaşmaya vardı

Pfizer, Zantac\'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan davalar için anlaşmaya vardı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın, mide ekşimesi ilacı Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan 10 binden fazla davada anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmanın mali detayları henüz açıklanmazken, diğer Zantac üreticileri GSK ve Sanofi'nin de anlaşmaya vardığı belirtildi. Zantac davalarının ilaç üreticilerinin toplam piyasa değerini 45 milyar dolar azalttığı ancak hisselerin toparlandığı ifade edildi.

08.05.2024 19:17
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NEW ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın, mide ekşimesi ilacı Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan 10 binden fazla davada anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, anlaşmanın ABD genelinde görülen davaları kapsadığı ancak Zantac ile ilişkili iddiaları tamamen çözüme kavuşturmadığı aktarıldı.

Anlaşmanın mali detaylarının belli olmadığı belirtilen haberde, diğer Zantac üreticilerinden GSK ve Sanofi'nin de anlaşmaya vardığı anımsatıldı.

Haberde, Zantac davalarıyla ilgili endişelerin 2022 yazında ilaç üreticilerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 45 milyar dolar azalmasına neden olduğuna işaret edilerek, hisselerin o tarihten bu yana toparlandığı ve önceki anlaşmalara dair haberler sonrasında yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Pfizer, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pfizer, Zantac'ın kanser riskini gizlediği iddiasıyla açılan davalar için anlaşmaya vardı - Son Dakika

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