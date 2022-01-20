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Philip Morris Türkiye'ye, 'En İyi İşveren' sertifikası - Son Dakika

Philip Morris Türkiye'ye, 'En İyi İşveren' sertifikası

20.01.2022 09:42
Philip Morris Türkiye'ye, 'En İyi İşveren' sertifikası

Philip Morris Türkiye, 'Top Employers Instutite' tarafından verilen 'Top Employer' sertifikasına bu yıl da layık görülerek, üst üste 7'nci kez 'En İyi İşveren' olarak tescillendi.

Philip Morris Türkiye, 'Top Employers Instutite' tarafından verilen 'Top Employer' sertifikasına bu yıl da layık görülerek, üst üste 7'nci kez 'En İyi İşveren' olarak tescillendi.

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve 'Top Employers Instutite' tarafından verilen 'En İyi İşveren' (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Top Employers Instutite tarafından her sene yapılan uluslararası araştırma kapsamında dünya çapında önde gelen şirketlerin ücretlendirme ve yan haklar, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çalışanları için eğitim ve gelişim dahil olmak üzere birçok uygulaması inceleniyor. Pandemi süresince çalışanlarına sunduğu destekler ve esnek çalışma koşullarıyla dikkat çeken Philip Morris Türkiye, üst üste 7'inci Kez 'En İyi İşveren' sertifikası almaya hak kazandı. Küresel olarak da, Philip Morris International Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde toplam 44 şirketi ile 'Top Employer' sertifikası alarak, aynı zamanda Global Top Employer sertifikasını almaya hak kazanan 11 uluslararası şirket arasında yer aldı.

"Hedefimiz çalışanlarımız için her zaman daha iyisini yapmak"

Üst üste 7'nci kez 'Top Employer' sertifikası almaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Philip Morris Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Iryna Vladimirova, "Bu prestijli sertifika çalışanlarımıza en iyi çalışma koşullarını sunma ve organizasyonumuzu her seviyede geliştirmek için gereken inisiyatifleri alma konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Nitekim organizasyonumuzdan aldığımız geribildirimler çerçevesinde, kendi çalışanlarımızın şirketimizi ideal bir işveren olarak görmesi ve başkalarına da tavsiye etmesi bu durumu pekiştiriyor. Pandemi koşullarının hala devam ettiği bu dönemde, çalışan refahı odağımızı taviz vermeden sürdürüyoruz. Şirket olarak hedefimiz, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımız için her zaman daha iyisini yapmak. Hep birlikte tasarladığımız ve geçtiğimiz sene sonunda hayata geçirdiğimiz 'Smart Work' çalışma modelimiz bu vizyonumuzun önemli bir örneği. Ofis pozisyonlarında yüzde 90 uzaktan çalışma ve saha satış organizasyonumuzu da kapsayacak şekilde hibrit çalışma yöntemlerini içeren bu modelin dijitalleşmeden aldığı güçle, kapsayıcılık ve çeşitlilik alanında önümüzdeki dönemde fark oluşturacağına inanıyorum. En iyi iş veren alanındaki başarımızı yenilikçi uygulamalarımızla sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın mutluluğunun ve gelişiminin ön planda olduğu koşulları sağlamak en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek." - İSTANBUL

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Philip Morris, Araştırma, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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