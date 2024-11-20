Pınarbaşı'na 1 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Pınarbaşı'na 1 Milyar Lira Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı'na 6 yılda 1 milyar lira yatırım yaptı.

20.11.2024 13:49
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 6 yılda 1 milyar lirayı aşan yatırımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son süreçte Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın gayretleri ile doğal gaz konforuna kavuşan Pınarbaşı ilçesi yaklaşık 6 yılda önemli yatırım ve hizmetlerle buluştu.

Kırsal hizmetler 249 milyon lira, fen işleri 50 milyon lira, KASKİ 280 milyon lira su ve altyapı, park bahçeler 15,4 milyon lira, tarımsal hizmetler 35,5 milyon lira, etüt projeler 14 milyon lira, Ulaşım AŞ 3 milyon lira, sosyal hizmetler 500 bin lira, KCETAŞ 242 milyon lira elektrik, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise 1,8 milyon lira yatırım yaptı.

Başkan Büyükkılıç'ın görev süresince Pınarbaşı ilçesinde yapılan yatırımların toplam maliyeti 1 milyar lirayı aştı.

Altyapıdan sosyal hizmetlere, tarım ve hayvancılık desteklerinden ulaşım yatırımlarına kadar yapılan yatırımlar, Pınarbaşı'nın geleceğe dönük gelişimini sağlayarak ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Pınarbaşı'na 1 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika

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