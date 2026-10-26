Piyasalar Fed'in ekim toplantısında faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 90 fiyatlıyor

WASHINGTON/NEW ABD Merkez Bankasının (Fed), 27-28 Ekim'de düzenlenecek toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağı beklentisi ağırlık kazanırken, eylülde ivme kazanan enflasyon faiz artırımı ihtimalini masada tutuyor.

Fed'in eylül ayında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesi sonrası, bankanın bu hafta alacağı karar piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede açıklanan son veriler, büyük ölçüde enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle enflasyonun hız kazandığına işaret ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülkede TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Böylece aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon ise son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyondaki yükselişte enerji fiyatları belirleyici olurken, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerden fazla arttı. Çekirdek enflasyondaki bu görünüm, fiyat baskılarının yalnızca enerji fiyatlarındaki yükselişle sınırlı kalmadığına ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede üretici enflasyonu, aylık bazda Mart 2022'den, yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Warsh yönlendirme yapmaktan kaçındı

Fed Başkanı Kevin Warsh, son olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında konuştu.

Bankanın fiyat istikrarını sağlama yönündeki kararlılığını vurgulayan Warsh, para politikasına ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçındı.

Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Fed Başkan Yardımcıları Philip Jefferson ve Michelle Bowman ile Yönetim Kurulu Üyesi Chris Waller'ın da bir sonraki politika hamlesine karar verme konusunda aceleci olmadıklarına dair açıklamaları dikkati çekti.

Piyasalar Fed'in bu hafta beklemede kalmasını öngörüyor

TÜFE verilerinin ardından Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutma olasılığı bir miktar zayıflasa da Fed yetkililerinin temkinli mesajları ve bu haftaki sakin veri takvimi olasılık dengesini yeniden değiştirdi.

Warsh'ın Bangkok'ta "şahin" mesaj vermemesi, piyasalarda "ekimde aceleci bir faiz artırımına gidilmeyeceği ve Fed'in daha fazla veri bekleyeceği" şeklinde yorumlanırken, Fed'in bu hafta beklemede kalacağı, aralık ayındaki toplantısında ise faiz artışına gideceğine yönelik tahminler güçlendi.

CME Group verilerine göre 25 Ekim itibarıyla piyasalar, Fed'in ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutma ihtimalini yüzde 90, faiz artırımı ihtimalini ise yüzde 10 olarak fiyatlıyor.

"Aralık ayında faiz artırımı muhtemel görünüyor"

American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fed'in gelecek verilerin nasıl şekilleneceğini görmek için beklerken şimdilik faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağını tahmin ediyorum." dedi.

Yaklaşan Kongre ara seçimlerinin Fed açısından herhangi bir ikilem yaratmadığını belirten Kamin, "Bununla birlikte, işsizlik oranlarının düşük seyretmesi ve son enflasyon verilerinin fazlasıyla yüksek olması nedeniyle aralık ayında faiz artırımı muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekim ayı için 25 baz puanlık faiz artışı öngörüyoruz"

S&P Global ABD Başekonomisti Satyam Panday ise ekim ayı için 25 baz puanlık faiz artışı öngördüklerini belirtti.

Panday, "Özellikle iş gücü piyasasının istikrar kazandığına dair güçlü işaretler verdiği bir dönemde enflasyon Fed için şu an en öncelikli konu olmaya devam ediyor." dedi.

Fed'in bu ay faiz oranlarını sabit tutma ihtimalinin kayda değer olduğunu kabul ettiklerini belirten Panday, "Yine de Fed'in mevcut faiz artırımı döngüsünde 50 baz puan daha artırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Panday, çekirdek enflasyonun seyrinin Fed'in kısa vadede atacağı adımları belirlediğini, tüm öncü göstergelerin çekirdek enflasyonun gelecek birkaç ay içinde Fed'in faizleri sabit tutmasını sağlayacak ölçüde gerilemeyeceğine işaret ettiğini kaydetti.

Fed'in bu haftaki para politikası toplantısının 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden günler önce gerçekleşmesine de değinen Panday, şunları kaydett:

"Fed'i, enflasyon hedeflemesi yapan bağımsız bir merkez bankası olarak değerlendiriyoruz. Geçmişte seçimlerden önce faiz artırdıkları olmuştu, bugün de bağımsızlıklarından şüphe etmek için hiçbir neden yok. Ekonomik verilere ve bu verilerin yüzde 2'lik enflasyon ile maksimum istihdamdan oluşan ikili görevleri bağlamında nasıl bir seyir izlediğine odaklanmaya devam edecekler."

"Faiz kararının oy birliğiyle alınması pek olası değil"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey ve Küresel Piyasalar Başkanı ve Birleşik Krallık ile Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Bölgesi Araştırma Başkanı Chris Turner tarafından kaleme alınan analizde ise son dönemde istihdam verilerinin hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

Konut piyasası gibi faiz oranlarına duyarlı sektörlerin de giderek daha fazla zorlandığına değinilen analizde, ABD ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiği, enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Analizde, Fed yetkililerinin enflasyonu kontrol altına almak için para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gidilmesi gerektiği yönündeki görüşlerine işaret edildi.

Fed'in eylül ayında yayımlanan ekonomik projeksiyonlarında dört yetkilinin yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz artışı öngördüğü anımsatılan analizde, "Bu göz önüne alındığında, alınacak kararın oy birliğiyle çıkması pek olası görünmüyor. Temmuz ayında komitenin geri kalanı faiz oranlarını sabit tutmak isterken, Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan faiz artırımı yönünde oy kullanmışlardı. Bu üç isim, yine faiz artırımı lehine muhalif bir tutum sergileyebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Analizde, yüksek enflasyon verilerine rağmen piyasaların bu hafta Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını beklediği belirtilerek, yüksek fiyat baskılarına ilişkin endişelerin sürmesi nedeniyle, aralıkta bir faiz artışı öngörüldüğü kaydedildi.