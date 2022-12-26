Piyasalarda başta dolar, euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller 2022 yılına veda edeceğimiz haftaya yine Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürerek başladı.
Yaklaşık üç aydır 18,60 TL etrafında işlem gören dolar kuru haftaya yeni zirve seviyesinden başladı. Dolar kuru sabah 18,83 liraya yükselerek tüm zamanların en yükseğini görmesinin ardından 18,68 lira seviyesine geriledi.
Haftanın kalanında ise öne çıkan gelişme TCMB'nin 30 Aralık'ta yayımlayacağı 2023 Para ve Kur Politikası metni olacak. Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faiz artırabileceğine yönelik endişelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederek, makroekonomik verilerin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.
Öte yandan Noel tatili nedeniyle haftanın ilk gününde batı ülkelerinin neredeyse tamamında piyasalar işleme kapalıyken, açık olan Asya piyasalarında ise sakin bir seyir izleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Yılın son haftasında piyasalar hareketli! Dolar kuru 3 ay sonra tekrar rekor kırdı - Son Dakika