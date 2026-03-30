Piyasalar Yükseliyor, Gerilim Devam Ediyor

30.03.2026 17:08
New York borsası, Trump'ın İran açıklamaları sonrası yükselişle başladı; enerji maliyetleri artıyor.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelere ilişkin açıklamaları sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,25 artarak 45.283,06 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.403,37 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,70 kazançla 21.096,24 puana yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının beşinci haftasına girilirken pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından izlenirken, Yemen'deki İran destekli Husiler de ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dahil oldu.

ABD Başkanı Trump, Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda, İran'ın petrolünü "alma" isteğini dile getirerek, ülkenin ana ihracat merkezi Hark Adası'nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Ayrıca Trump, Pakistanlı "aracılar" üzerinden yürütülen dolaylı görüşmelerin iyi ilerlediğine dikkati çekti.

Trump, piyasalar açılmadan önce ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda ise ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşmaya varılmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde de bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin zamanla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçireceğini vurgulayarak, gerek ABD refakatiyle gerekse çok uluslu bir refakat gücüyle seyrüsefer serbestliğinin sağlanacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2 artarak 114,9 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,6 dolardan alıcı buldu.

Bu durum enerji hisselerini de yukarı çekerken Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde, Chevron'un hisseleri de yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikler de sürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, savaş öncesinde öngörülen iki faiz indiriminin aksine bu yıl Fed'den herhangi bir gevşeme beklenmediğine işaret ediyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken bugün Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenecek bir etkinliğe katılacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları izlenecek.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin bu hafta açıklanması planlanan bir dizi veri yakından takip edilecek.

Öte yandan ABD'de piyasalar Kutsal Cuma dolayısıyla cuma günü kapalı olacak.

Kaynak: AA

