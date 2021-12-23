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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

23.12.2021 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.815,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.815,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,22 puan değer kazandı.

Dün 1.804,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,18 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 1.835,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.785,45, en yüksek ise 1.849,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.806,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 114,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,4610 liradan, avro 12,9960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.806,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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