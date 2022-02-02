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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

02.02.2022 13:07
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 2.017,03 puana ulaştıEndeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,60 puan değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 2.017,03 puana ulaştı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,60 puan değer kazandı.

Dün, 2.015,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,45 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 2.028,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.013,63 ve en yüksek 2.032,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 gerilerken, mali endeks yüzde 0,79 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.801,90 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300 sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 114,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4650 liradan, avro 15,2120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,04 artışla 1.801,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,44 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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