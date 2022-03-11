Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

11.03.2022 13:11
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 2.051,28 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 2.051,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,26 puan değer kazandı.

Dün 2.042,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,21 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.046,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.042,94, en yüksek ise 2.054,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.990,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 116,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,9930 liradan, avro 16,4390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.990,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 artışla 109,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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