Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

13.07.2022 13:17
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 2.425,58 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 2.425,58 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,44 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.434,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,54 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 2.440,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.410,40, en yüksek ise 2.440,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Ford Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.728,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,59, bileşik getirisi yüzde 23,87 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0040, sterlin/dolar paritesi 1,1890 ve dolar/yen paritesi 137,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,4390 liradan, avro 17,5007 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.728,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 98,2 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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