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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

30.12.2021 18:20
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,81 puan azalarak 1.863,65 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,81 puan azalarak 1.863,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,81 puan ve yüzde 1,10 kazanımla 1.916,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.860,69, en yüksek 1.923,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 1.863,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 2,19 ve teknoloji endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,11 puan ve yüzde 2,21 düşüşle 2.040,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.806,40 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,35 kazançla 761 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,9684 lira, satışta 13,0204 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,2134 lira, satışta 12,2623 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,61'den, bileşik getirisi de yüzde 22,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1337, sterlin/dolar paritesi 1,3518, dolar/yen paritesi de 115,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,92 yükselişle 79,83 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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