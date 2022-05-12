Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

12.05.2022 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,96 puan azalarak 2.390,98 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,96 puan azalarak 2.390,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,05 puan ve yüzde 1,1 kayıpla 2.426,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.361,77, en yüksek 2.430,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 2.390,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,34, hizmetler endeksi yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 2,89 ve teknoloji endeksi yüzde 3,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,29 puan ve yüzde 2,72 düşüşle 2.661,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.838,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.838,7 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,1 kayıpla 924 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,3418 lira, satışta 15,4033 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 15,2775 lira, satışta 15,3387 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2230, dolar/yen paritesi de 128,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 yükselişle 107,5 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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