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Piyasalarda gün sonu

31.05.2022 18:20
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,95 puan artarak 2.547,09 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,95 puan artarak 2.547,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,75 puan ve yüzde 0,46 kazanımla 2.538,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.527,72, en yüksek 2.553,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 2.547,09 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,09 puan ve yüzde 0,78 yükselişle 2.837,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Hacı Ömer Sabancı Holding, Tüpraş, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.843,85 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.843,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 968 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3761 lira, satışta 16,4418 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3448 lira, satışta 16,4103 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,47'den, bileşik getirisi de yüzde 25,97'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0722, sterlin/dolar paritesi 1,2607, dolar/yen paritesi de 128,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 yükselişle 117,33 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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