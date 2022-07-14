Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

14.07.2022 18:31
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,65 puan azalarak 2.382,44 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,65 puan azalarak 2.382,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,76 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 2.407,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.375,00, en yüksek 2.421,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 2.382,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 37,60 puan ve yüzde 1,47 düşüşle 2.526,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.740,3 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.704,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,2 azalışla 954 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,4459 lira, satışta 17,5158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,3791 lira, satışta 17,4487 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,47'den, bileşik getirisi de yüzde 23,73'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0006, sterlin/dolar paritesi 1,1800, dolar/yen paritesi de 139,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,3 azalışla 94,8 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:11 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 18:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement