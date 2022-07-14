Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,65 puan azalarak 2.382,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,76 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 2.407,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.375,00, en yüksek 2.421,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalışla 2.382,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 37,60 puan ve yüzde 1,47 düşüşle 2.526,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.740,3 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.704,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,2 azalışla 954 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,4459 lira, satışta 17,5158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,3791 lira, satışta 17,4487 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,47'den, bileşik getirisi de yüzde 23,73'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0006, sterlin/dolar paritesi 1,1800, dolar/yen paritesi de 139,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,3 azalışla 94,8 dolardan işlem görüyor.