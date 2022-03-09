Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

09.03.2022 09:18
Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar/TL bu sabah güne 14.50'li seviyelerde güne başlarken yüzde 50'yi aşan ve önümüzdeki aylarda yüzde 65'e doğru yükseleceğine kesin gözüyle bakılan enflasyon ve enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomi politikalarına ilişkin endişeleri artırıyor.

Ukrayna'da ateşkes müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD'nin Rusya petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle yatırımcıların yüksek enflasyon ortamında yavaş ekonomik büyüme endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları dalgalı seyir izledi, borsalar geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Bugün 09 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,5478 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:07 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,5441 TL ve satış fiyatı ise 14,5441 TL oldu.

Dolar alış: 14,4728

Dolar satış: 14,4989

EURO KAÇ TL?

Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Bugün 09 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,8937 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,8922 TL ve satış fiyatı ise 15,8922 TL oldu.

Euro alış: 15,7502

Euro satış: 15,7786

YORUMLAR
500
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Ekonomi, dolar, Döviz, Borsa, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Gezici Araştırma sordu, vatandaş cevapladı: 'Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar'
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement