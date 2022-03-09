Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Ukrayna'da ateşkes müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD'nin Rusya petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle yatırımcıların yüksek enflasyon ortamında yavaş ekonomik büyüme endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları dalgalı seyir izledi, borsalar geriledi.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 09 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,5478 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:07 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,5441 TL ve satış fiyatı ise 14,5441 TL oldu.

Dolar alış: 14,4728

Dolar satış: 14,4989

EURO KAÇ TL?

Bugün 09 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,8937 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 09:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,8922 TL ve satış fiyatı ise 15,8922 TL oldu.

Euro alış: 15,7502

Euro satış: 15,7786