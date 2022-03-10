Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

10.03.2022 08:14
Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dolardaki sakin seyir bozuldu. Piyasalarda yaşanan bu dalgalanmayla dolar yeni güne yükselişle başladı. Güncel ABD Doları kuru 14,6775 Türk lirası olarak belirlendi.

10 Mart Perşembe dolar kuru ve piyasalarda son durum merak konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası alınan yaptırım kararları, hem küresel ekonomiye hem de döviz kurlarına yansıyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 10 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6700 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:11 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,6650 TL ve satış fiyatı ise 14,6650 TL oldu.

Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolar alış: 14,6650

Dolar satış: 14,6650

EURO KAÇ TL?

Bugün 10 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,2158 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:11 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,2052 TL ve satış fiyatı ise 16,2052 TL oldu.

Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Euro alış: 16,2052

Euro satış: 16,2052

Uzmanlar, konuya ilişkin yapıkları açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini belirterek, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını ifade etti.

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Son Dakika Ekonomi Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piyasalarda son durum! 10 Mart'ta dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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