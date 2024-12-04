Plast Eurasia 2024 Fuarı İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Plast Eurasia 2024 Fuarı İstanbul'da Açıldı

Plast Eurasia 2024 Fuarı İstanbul\'da Açıldı

Fuar, 300 Çinli firmanın katılımıyla plastik endüstrisinde yenilikleri sergiliyor.

04.12.2024 15:36
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İstanbul'da düzenlenen Plast Eurasia 2024 Fuarı, Çin'in önde gelen plastik endüstrisi firmalarının yoğun katılımıyla başladı. Fuarda, 300 Çinli firma en yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi.

İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Plast Eurasia 2024, 45 ülkeden 1.400'ün üzerinde firmanın katılımıyla başladı. Fuarda, Çin'in önde gelen 300 büyük firması; plastik makineler, hammaddeler, kalıplar ve hidrolik sistemleri gibi teknolojilerini sergiliyor.

"300'den fazla Çinli şirket Türkiye'de"

Çin Plastik Makine Sanayi Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Cui Xinyou, "Türkiye pazarı, plastik ve kauçuk ürünlere olan yoğun talebiyle, Çin plastik endüstrisi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu fuar kapsamında 300'den fazla Çinli şirket yer almaktadır. Tanınmış Çin firmaları en yeni ürünlerini sergilemek için Türkiye'ye geldi. Ürünler arasında enjeksiyon makineleri, ekstrüzyon makineleri, kalıplar ve aksesuarlar yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çin'den Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık ihracat"

Xinyou, "Çin ve Türkiye, plastik makineleri alanında uzun yıllardır güçlü bir ticaret ilişkisine sahiptir. 2023 yılında Çin'den Türkiye'ye plastik makinesi ihracatı 3 bin 289 adet ile 1.5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu iş birliği, Türkiye plastik endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Plast Eurasia 2024 Fuarı İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

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